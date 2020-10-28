Ahlat patatesinden 350 milyon lira gelir bekleniyor

Yılın 5-6 ayında yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan patates üretiminin Bitlis için önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yemeklik ve sertifikalı tohumluk patates üretiminde Bitlis, Türkiye'de iyi bir yerdedir. Bu yıl yaklaşık 55 bin dekarda ekim yaptık. Bu yılki rekoltemizin 230 bin tondan fazla olmasını bekliyoruz. 10 bin dekarlık alanda da sertifikalı tohumluk üretimimiz var. Patates, ilimizin stratejik bir ürünüdür. Bu yıl gayrisafi hasıla anlamında ilimize katma değerinin tohumluk ve yemeklik üretimiyle 350 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz. Genç işsizlerimizin istihdamı anlamında da patates önemli bir üretim alan. Bakanlığımız patates üreticilerini destekliyor. 2021 yılında da soframızın vazgeçilmezi patatesi destekleyeceğiz. Bu yıl ürünümüz bereketliydi. Fiyatlar şu an normal seyrediyor."

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de Ahlat tarım havzasında bir karış boş arazi bırakmadıklarını ifade etti.

Demirden, "Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bir karış boş yer kalmamak şartıyla çiftçilerimiz ürünlerini ekti. Buğday, fasulye ve şimdi de patates hasadı yapıyoruz. Patates üretiminde Türkiye'de 9'uncu sıradayız. Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 10'unu Ahlat'ta üretiyoruz. Şu an fiyatlar istediğimiz gibi değil, düzeleceğine inanıyoruz." dedi.