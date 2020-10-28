Boykot çağrısına iş dünyasından destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykot çağrısına iş dünyası da destek verdi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dur demek, İslamofobi'ye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir" değerlendirmesinde bulundu.Macron'un son çıkışlarının temelinde İslamofobi, faşizm ve sömürgecilik olduğunu kaydeden Aydın, bu zihniyetlere karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik takındığı tutumu yerinde bulduğunu bildirdi. Aydın, "Boykot kararına sadece Türkiye değil, İslamofobi'ye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı" dedi.İş dünyasına ve Fransa menşeli ürünleri Türkiye'de satan firma yetkililerine çağrıda bulunan Aydın, "Fransa'ya ihracatımız 6.4 milyar dolar, Fransa'dan ithalatımız 5.1 milyar dolar kaygısı gütmekten ziyade, Fransa'daki muhataplarınız ile görüşerek Macron'un bu yersiz çıkışlarına son vermesi için baskı yapmanız gerekiyor" diye konuştu.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykot çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) destek geldi. TPF Başkanı Ömer Düzgün, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykota duyarsız kalınmaması gerektiğini belirterek, "Boykotun amacına ulaşması için üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan boykota destek vermelerini, Fransa'dan doğrudan ithal edilen ürünlere talep göstermemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.