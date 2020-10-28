Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün olan 29 Ekim bu yılda tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs nedeniyle, pek çok önlemle kutlanacak olan 29 Ekim'in bir gün öncesi olan 28 Ekim'de bankaların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim'de bankalar yarım gün mü çalışıyor? İşte detaylar;
Bugünün yarım gün tatil olması nedeniyle bankalar da, yarım gün hizmet verecek. Peki, bugün bankalar kaça kadar açık?
İşte detaylar;
BUGÜN HANGİ BANKALAR YARIM GÜN ÇALIŞIYOR?
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.
Yarının yarım gün olması nedeniyle bankalar da yarım gün hizmet verecek. 28 Ekim Çarşamba sabah 09:00'da açılacak bankalar 12:30'da kapanacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Cumhuriyet bayramının olduğu 29 Ekim Perşembe de bankalar kapalı olacak.