Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışıyor?

Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta kutlanacak. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu noktada ‘Bugün bankalar kaça kadar açık, 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışıyor?’ soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Devlet daireleri, 28 Ekim günü yarım gün çalışıyor. Bu sebepten dolayı bankalar da yarım gün çalışacak. Peki, bugün bankalar kaça kadar açık? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:48 ABONE OL
Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışıyor?

Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün olan 29 Ekim bu yılda tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs nedeniyle, pek çok önlemle kutlanacak olan 29 Ekim'in bir gün öncesi olan 28 Ekim'de bankaların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim'de bankalar yarım gün mü çalışıyor? İşte detaylar;

28 EKİM'DE BANKALAR YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?

Bugünün yarım gün tatil olması nedeniyle bankalar da, yarım gün hizmet verecek. Peki, bugün bankalar kaça kadar açık?

İşte detaylar;

Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışıyor?

BUGÜN HANGİ BANKALAR YARIM GÜN ÇALIŞIYOR?

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışıyor?

Yarının yarım gün olması nedeniyle bankalar da yarım gün hizmet verecek. 28 Ekim Çarşamba sabah 09:00'da açılacak bankalar 12:30'da kapanacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Cumhuriyet bayramının olduğu 29 Ekim Perşembe de bankalar kapalı olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA