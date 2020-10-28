Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün olan 29 Ekim bu yılda tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs nedeniyle, pek çok önlemle kutlanacak olan 29 Ekim'in bir gün öncesi olan 28 Ekim'de bankaların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Bugün bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim'de bankalar yarım gün mü çalışıyor? İşte detaylar;

28 EKİM'DE BANKALAR YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?

Bugünün yarım gün tatil olması nedeniyle bankalar da, yarım gün hizmet verecek. Peki, bugün bankalar kaça kadar açık?

İşte detaylar;