Çalışanlara ücret güvencesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin çalışma yaşamında da 2021'e güçlü adımlarla gireceğini ortaya koydu. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak.Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları oluşturulacak. Aday memurlar, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek. Kamuda yöneticilik becerilerini geliştirmek üzere özel eğitim programları hazırlanacak. Çiftçiler, mevsimlik işçiler gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemi belirlenecek. Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden belirlenecek. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek, konuya ilişkin denetimler artırılacak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecek. Staj, girişimcilik, işbaşı eğitim programları etkinleştirilerek gençlerin işe girişi kolaylaştırılacak. Gençlere yönelik mesleki eğitim kursları devam edecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklığı Ofisi'nce staj seferberliği projesi uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak için destekli istihdam modeli uygulaması yaygınlaştırılacak. Engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği verilmeye devam edecek. Kadın istihdamını artırmak için İş'te anne Projesi ile kadınların işgücü piyasasına katılımı teşvik edilecek.CUMHURBAŞKANLIĞI Yıllık Programı'na konut alım satımındaki abartılı fiyatlara son verecek, sektörde disiplini sağlayacak Toplu Değerleme Sistemi 2021'de devreye girecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi, beyana ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergide adalet sağlanacak.Prim gelirleri artırılacak. Kayıtlı istihdamın teşviki için TESK, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği yapılacak. Eksik ücret bildiren, sigorta yapmayan patrona mektup yazılacak. Primi düşük yatan çalışana SMS gönderilecek. Memurun niteliği artacak, destekli istihdam modeli yaygınlaşacak. Hasat dönemine göre prim ödemesi başlayacak. GSS prim borçları SMS ve tebliğ ile vatandaşa bildirilecek.2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda turizm alanında da bir dizi hedef konuldu. 2021 programında turizm geliri hedefi 23.3 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 31.4 milyon kişi olarak belirlendi. Salgın sonrası dönemde birçok ülkede açığa çıkan sağlık sektöründeki zafiyetleri fırsata çevirmek amacıyla önemli projeler hayata geçirilecek. Özellikle ileri yaş turizmi ile termal turizme yönelik tanıtım stratejileri geliştirilecek. Uzak Doğu pazarında tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın yapımı kamu-özel işbirliği modeliyle ihale edilecek. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sürekli ve kalıcı hale gelecek. HASAN AY/ANKARA