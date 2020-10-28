İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

KISA çalışma ödeneği, işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları 2 ay uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışanlar ve işvereni desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı salgının etkili olduğu ve sokağa çıkış yasaklarının uygulandığı Mayıs ayında 3 milyon 828 bin kişi olmuştu. Ekim ayında ise 1 milyon kişiye kadar inmişti. Bir işyerinin kısa çalışma ödeneğine başvurması durumunda asgari ücretli bir işçinin eline aylık bin 752 lira geçiyor. Ücretsiz izne çıkarılması halinde ise alacağı nakdi ücret desteği bin 177 lira. ANKARA