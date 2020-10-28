Kısa çalışmaya 280 milyon TL!

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulama kapsamı ve süre genişletilen kısa çalışma ödeneğinden 68 bin kişi yararlandı. Yılın ilk 9 ayında bu kişilere toplam 278 milyon lira ödeme yapıldığı açıklandı.

Gaziantep İl İstihdam Kurulu Toplantısı, Vali Davut Gül başkanlığında, kurul üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'te bu yılın ilk 9 ayında bin 460 kişinin engelli kontenjanından işe yerleştirildiğini açıkladı. Vali Gül, bu yıl işe yerleştirilen engelli sayısın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artış sağlandığını belirtti.

Korona virüs salgınıyla birlikte hem işten çıkarılmayı önlemek hem de işverenlerin istihdamı korumalarını sağlamak doğrudan çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 68 bin kişiye 278 milyon TL karşılıksız ödeme yapıldığını açıkladı. Gül, halen devam eden uygulama sayesinde pandemiden olumsuz yönde etkilenen işletmelere ve çalışanlara katkı sağlanarak şehrin üretim gücünün korunduğunu kaydetti.