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: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel , ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda sunulan uygun faiz oranları kredi paketlerine rağbet çok fazla olmuş, araç ve ev fiyatlarında patlama yaşanmıştı. Yine şimdi bankaların sunduğu kredi faiz oranları en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:31 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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