Son dakika haberi: Ocak ayı emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi! Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak maaş zammı için geri sayıma başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları Ocak zammı için tahmin verdi. Peki, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar maaş yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK ZAMMI! EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...