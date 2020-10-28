SON DAKİKA! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

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! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayının gelmesi ile birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam miktarı merak konusu olmaya başlandı. Bilindiği üzere maaşlara yapılacak zam miktarında en önemli etken, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve beklenti tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.68 oranında memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 zam yolda. Peki, SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:33 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon oranları etkili oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve beklenti tahminleri doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 5.68 oranında memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 oranında zam bekleniyor. Peki, SGK, SSK ve BAĞ-KUR maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak.

Son Dakika Haberi! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

KİM, NE KADAR ALACAK?

● EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.

● MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

● 529 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 351,09 liradan 367,52, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 529 lira alacak.

Son Dakika Haberi! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

● YAŞLIYA 744 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 744,79 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

● ENGELLİYE 594-891 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 594,55, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 891,82 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

● EVDE BAKIMA 1.616 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 544 liradan bin 616 liraya ulaşacak.

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SON DAKİKA! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
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