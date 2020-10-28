SON DAKİKA! Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

KİM, NE KADAR ALACAK?

● EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.

● MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.