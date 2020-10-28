Turizmde 2021 atağı planı! Turizmde Kovid-19 önlemleri sürekli ve kalıcı olacak

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda turizm alanında bir dizi hedef konuldu. Programa göre, 2020 yılı turizm geliri tahmini 12,1 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 17 milyon olarak tahmin edilirken; 2021 programında turizm geliri hedefi 23,3 milyar dolar, ziyaretçi sayısı ise 31,4 milyon kişi olarak belirlendi.

Salgın sonrası dönemde birçok ülkede açığa çıkan sağlık sektöründeki zafiyetleri fırsata çevirmek amacıyla Türkiye'deki sağlık turizmi potansiyeline yönelik projeler hayata geçirilecek.

GELİR BIRAKAN TURİZM MODELLERİNE ODAKLANILACAK

Bu kapsamda özellikle ileri yaş turizmi ile termal turizme yönelik tanıtım stratejileri geliştirilecek. Gastronomİ, golf, sağlık, kruvaziyer, düğün, inanç, kongre ve alışveriş gibi daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarlar tespit edilecek ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının arttırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

UZAK DOĞU VE AFRİKA PAZARINA ÖZEL TANITIM

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarında tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Malezya, Endonezya, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerde ve Afrika ülkelerinde de özel stratejiler ve tanıtım faaliyetleri yürütülecek. İstanbul'u kruvaziyer seyahatin başlangıç-bitiş noktası yapmak amacıyla Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın yapımı kamu-özel işbirliği modeliyle ihale edilecek.

KOVİD 19 STANDARTLARI KALICI OLACAK

Kovid 19 salgının turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf edilecek çalışmalar da sürdürülecek. Kovid 19 salgını sonrası normalleşme döneminde uygulanmak üzere başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sürekli ve kalıcı hale gelecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulması için düzenleme yapılacak. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınavı ile hukuk fakültelerinden mezunların istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesi getirilecek. Bölge adliye mahkemelerinde hedef süre uygulaması başlatılacak, Hukuki Himaye Sigortası'nın genel şartları yeni ihtiyaca göre güncellenecek, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak. Noterliklerin görev ve iş dağılımı yeniden düzenlenecek, bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından yapılabilmesi sağlanacak