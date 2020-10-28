Yeni bir yatırım dalgası ufukta belirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, video konferans yoluyla, değeri 10 trilyon doların üzerinde bulunan şirketlerin temsilcileriyle buluştu. Citibank tarafından düzenlenen ve uluslararası dev şirketlerin temsilcilerinin yer aldığı Yatırımcı Konferansı'na Amazon, Apple, Allianz, Boeing, BP, Coca Cola, Ford, Huawei, Lukoil, P&G, Pepsi CO, Philips, Samsung, Shell, Siemens gibi şirketler katıldı. Yatırımcılara gelecek üç yıla ilişkin hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefleri anlatan Albayrak, soruları da yanıtladı. Yeni ekonomik modelin, etkin yerli sermaye ve işgücü kullanımını gerektirdiğini belirten Albayrak, "Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasındadır. Yeni bir sermaye yatırımı dalgası ufukta belirmiş durumda. Hükümet, özel sektör yatırımlarını desteklemenin yanında etkin bir paydaş olarak demir yolu, yükleme limanı ve sulama sistemleri gibi alanlarla tarım, enerji, eğitim ve sağlık hizmetlerinde de yer alacak" dedi.Kovid 19 salgınının küresel değer zincirlerinde Doğu Asya'ya aşırı bağımlılığın çok riskli olduğu sonucunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, "Küresel şirketlerin, bu belirsiz ve zorlu dönemde, Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, değişime açık, şoklara karşı dirençli, güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyacı vardır. Rekabetçi maliyet yapısı, çok çeşitli ve güçlü üretim tabanı, iyi eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı, sermaye yatırımları için özelleştirilmiş teşvik ve destek paketleriyle iş hayatını destekleyen Türkiye, yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü sağlamak için bölgesel bir güç merkezi olarak potansiyelinin tamamını harekete geçirmek hiç yorulmaksızın çalışıyoruz" diye konuştu.BAKAN Albayrak, Türkiye'nin yatırımcılar için avantajlarına da değinerek, şunları kaydetti: "Lojistik avantajı, üç kıtanın birleştiği noktada yer alması, ekonomisi, genç demografik yapısı, eğitimli iş gücü Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanlarından. Türkiye, doğubatı, kuzey-güney arasında doğal köprü olarak önemli piyasalar için verimli ve maliyet avantajlı doğal bir merkez. Türkiye, dünya nüfusunun üçte birine 4 saatlik uçuş mesafesi yakınlıkta. AB için de güvenli ve bağımsız enerjiyi sağlayan hatta yer alıyoruz. Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, son 20 yılda üç katına çıkan gayrisafi yurt içi hasılası, geniş nüfuslu 23 merkezi ve satın alma gücü artan orta sınıfı ile güçlü ve büyük bir pazar. Türkiye, genç ve enerjik demografiye sahip olması yanında Batı tarzı modern tüketim ekonomisi ile çok uluslu şirketler için büyüyen bir yerle talebe sahip."TÜRKİYE'NİN 2000'li yılların başından beri devam eden reformlarla iş dostu yaklaşım göstererek, özel sektör yatırımlarını kararlı şekilde desteklediğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye'nin 82 ülkeyle doğrudan yabancı yatırım için özel olarak oluşturulan ikili yatırım koruma anlaşmaları var. Ayrıca 86 ülkeyle çifte vergilendirmeyi engelleme anlaşmaları bulunuyor. Yapılan reformlarla, 2002'de 38 gün olan işyeri açma süresi 6.5 güne indi. Türkiye, yabancı yatırımcı üzerindeki kısıtlamalar konusunda OECD ortalamalarının ve özellikle Çin-Hindistan gibi rakiplerinin oldukça altında ve iyi durumda. Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara doğru ilerlemesinin yanında yabancı yatırımcılar ve çalışanlar için de hem kültürel hem de sosyal açıdan pek çok avantajlar sağlıyor" diye konuştu. Albayrak, sermaye kontrolü iddialarına ilişkin olarak da, "Net bir biçimde açıklık getireyim, böyle bir şey yok" dedi.TÜRKİYE'NİN avantajlarını da yatırımcılara tek tek anlatan Bakan Albayrak, 2040'dan önce ülke nüfusunun 100 milyonu aşmasının beklendiğine işaret ederek, Türkiye'nin, yarısından fazlası 32 yaş ve altı nüfusuyla AB'deki tüm ülkelerden daha genç nüfusa sahip olduğunu bildirdi. Albayrak, bu durumun ülkede kamu harcamalarında, sağlık sistemi, sosyal güvenlik ve eğitim alanlarında esneklik sağladığını aktardı.