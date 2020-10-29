SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüştü. Son günlerde de hareketli bir grafik içerisinde bulunan altının haftanın son işlem gününde nasıl bir grafik izleyeceği merak konusu oluyordu. Vatandaşlar, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Ekim, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GÜNCEL GRAM, 22 AYAR BİLEZİK, ÇEYREK VE ATA ALTIN FİYATLARI

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.