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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

: Altın fiyatlarında hareketlilik! , gram, cumhuriyet, ata ve fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili bilgiler ise gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 501 lira civarında işlem görüyor. Peki, , gram, cumhuriyet, ata ve fiyatları bugün ne kadar? 29 Ekim Cuma güncel ve canlı altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 29.10.2020 07:31 Son Güncelleme: 29.10.2020 07:31 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı , yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüştü. Son günlerde de hareketli bir grafik içerisinde bulunan altının haftanın son işlem gününde nasıl bir grafik izleyeceği merak konusu oluyordu. Vatandaşlar, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Ekim, ata, cumhuriyet, , gram ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GÜNCEL GRAM, 22 AYAR BİLEZİK, ÇEYREK VE ATA ALTIN FİYATLARI

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

Alış: 3.335,50

Satış: 3.370,20

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.300,00

Satış: 3.350,00

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

Alış: 501,44

Satış: 501,53

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YARIM ALTIN

Alış: 1.627,60

Satış: 1.648,50

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 813,80

Satış: 824,30

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

Alış: 3.188,65

Satış: 3.251,48

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 453,20

Satış: 470,72

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 29 Ekim bugün ne kadar, kaç para?
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