Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 29 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi… Altın fiyatları son gelişmeler yakından takip edilirken canlı rakamlar günün belli saatlerinde büyük önem taşımaktadır. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metalin akşam saatlerinde nasıl bir yön izleyeceği, düşeceği ya da yükseleceği gibi detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 EKİM 2020

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