Ekonomiye güvende 6 ay kesintisiz yükseliş

Hükümetinaldığı tedbirlerle başlayan güçlü toparlanma, yılın son çeyreğine de yansırken, ekonomiye güvende kesintisiz artış devam ediyor. Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.8 artarak 92.8 ile marttan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks, üst üste 6'ncı ayda da yükselerek, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 93.1 seviyesine yaklaştı. Nisanda 52.4'e kadar gerileyen endekste son 6 aydaki yükseliş yüzde 77'ye ulaştı.Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Özellikle üreticiye yönelik alınan tedbirler, reel kesimin güvenindeki artışı perçinledi. Reel kesim güven endeksi ekimde yüzde 3.8 artarak 109.7 ile Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel sektördeki güven artışıyla ekim ayında kapasite kullanım oranı yüzde 75.4 ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 arttı.HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88.5 iken ekimde yüzde 4.8 oranında artarak 92.8 değerine yükseldi" dedi. Albayrak başka bir paylaşımında da "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.