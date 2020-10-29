Nükleer santralde yerli firmalara destek yağacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'na göre, yerli firmalara; nükleer güç santrallerine yönelik tasarım, üretim, test altyapılarının güçlendirilmesi, sertifikasyon ve pazar geliştirme gibi faaliyetleri kapsayan destekler verilecek. İlk adımda nükleer santrallere yönelik elektrikli teçhizat üreten firmalara küme geliştirme, test ve sertifikasyon desteği sağlanacak.Nükleer Güç Santralleri (NGS) elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, NDK, EÜAŞ, International ICC ikici NGS'nin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edecek. Bu kapsamda bir NGS projesine yönelik saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya ülke ile resmi olarak anlaşmaya varılacak. Diğer bir NGS projesine yönelik yer lisansı başvurusu yapılması sağlanacak. TPAO'nun bu yıl Karadeniz'in Sakarya sahasında keşfettiği doğal gaz rezervine yönelik Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi'ne 2021 içinde başlanacak. Ön fizibilite ve mühendislik çalışmaları, tespit kuyu sondajları ve deniz tabanı sistemleri tasarımı yapılacak. Batı Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar m3'lük rezervin bulunduğu sahada doğalgaz üretimine 2023'te başlanması amacıyla yatırım hazırlıklarına başlanacak. İlk aşamada tespit kuyularının açılması, mühendislik ve etüt çalışmalarıyla proje planının oluşturulması, kamulaştırma ve malzeme temini gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. YEKA benzeri modellerle yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde daha çok kullanılması sağlanacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) işletmeye alınacak. Akıllı sayaç ve uzaktan okuma gibi sistemlerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Yerli ve milli otomatik sayaç okuma sistemi kurmaya yönelik çalışmalar tamamlanacak. Enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacak.PLANA göre, bankaların kredi kullandırımına yönelik yeni bir yapı oluşturulacak. Kredi Tahsis ve İzleme İyi Uygulama Rehberi hazırlanacak Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında karekodla ödeme akışları hizmete geçirilecek. Merkez Bankası Sayısal Parası Projesi'nin konumlanmasına yönelik karar alınacak.