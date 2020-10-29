Savunmada büyüme gelecek yıl da sürecek

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Savunma sanayisinin mevcut kabiliyetlerini belirlemek üzere tüm ülkeyi kapsayacak şekilde endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri (YETEN Projesi) oluşturulacak. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yetenek ve nitelik envanterleri oluşturularak gelişmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve firmaların desteklenmesi sürdürülecek.İhracatın geliştirilmesine yönelik oluşturulan Uluslararası İşbirliği Stratejik Planı kapsamında ihracatı artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Teknoloji panelleri ve odak teknoloji ağları (OTAĞ) düzenlenerek teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası oluşturulacak, gelişen teknolojilerin takibiyle ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilerek güncellenecek. Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Projesi hayata geçirilecek.Savunma sanayisindeki yerlilik oranının 2021'de yüzde 71'e, savunma ve havacılık yurtdışı satış gelirlerinin 6.2 milyar dolara, cirosunun ise 19.7 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.