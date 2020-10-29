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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

: bugün ne kadar? 29 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

haberleri gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini alıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı rakamlar değişen grafik nedeniyle önemli bir noktada yer alıyor. Öte yandan ekonominin merkezinde yer aldığı için de alış ve satış fiyatları da ayrıca önem taşımaktadır. Peki; bugün ne kadar oldu? , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 29.10.2020 23:29 Son Güncelleme: 29.10.2020 23:29 ABONE OL
SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

haberi… son gelişmeler yakından takip edilirken canlı rakamlar günün belli saatlerinde büyük önem taşımaktadır. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metalin akşam saatlerinde nasıl bir yön izleyeceği, düşeceği ya da yükseleceği gibi detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda; bugün ne kadar oldu? , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 EKİM 2020

Altın fiyatları son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Uzman yorumları ve canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 450,03

SATIŞ: 467,44

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.311,90

SATIŞ: 3.349,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.300,00

SATIŞ: 3.350,00

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SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.188,65

SATIŞ: 3.251,48

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.616,10

SATIŞ: 1.638,10

SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 808,00

SATIŞ: 819,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 498,69

SATIŞ: 498,79

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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