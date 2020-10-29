SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, piyasaların beşinci ve son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı bugün 501 TL seviyelerinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını göörürken, özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor yenilemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmeler ile beraber, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 30 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.