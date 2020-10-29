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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: 'da bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve fiyatı ne kadar, kaç TL?

Hafta sonuna yaklaşılırken son dakika hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Bu noktada, piyasaların son işlem gününde 'dan güncel ve canlı altın fiyatları merak ediliyor. fiyatı bugün 501 TL'den değer görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde ilerliyor. Peki, 30 Ekim 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 30 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 06:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki hareketlilikleri, piyasaların beşinci ve son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı bugün 501 TL seviyelerinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını göörürken, özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor yenilemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmeler ile beraber, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayı sonu ve Kasım ayının başlarında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 30 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.331,60
  • Satış: 3.368,80

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.300,00
  • Satış: 3.350,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 501,29
  • Satış: 501,37

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.623,70
  • Satış: 1.645,80

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 810,60
  • Satış: 821,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 3.188,65
  • Satış: 3.251,48

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 451,59
  • Satış: 469,05

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün hareketlendi! 30 Ekim 2020 canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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