Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı, ücret ne zaman yatacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklaması ile ödeneğin süresinin 2 ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda pandemi sürecinde sağlanmakta olan bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ücretin Kasım ayında yatacağı o tarihi merak ediyor ve konuyla ilgili Bakan Selçuk'tan gelecek olan açıklamayı bekliyor. Peki, Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı, ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar…

BU AY KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA YATACAK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde hem işveren hem de çalışanların haklarını korumak amacıyla sağlanmakta olan ödenek gelen son dakika haberine göre 2 ay daha uzatıldı. Öte yandan ücretin Kasım ayının ilk günlerinde vatandaşların hesabına yatması beklenirken tarihler ise merak ediliyor…