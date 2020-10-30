Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı, ücret ne zaman yatacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklaması ile ödeneğin süresinin 2 ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda pandemi sürecinde sağlanmakta olan bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ücretin Kasım ayında yatacağı o tarihi merak ediyor ve konuyla ilgili Bakan Selçuk'tan gelecek olan açıklamayı bekliyor. Peki, Kasım ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı, ücret ne zaman yatacak? İşte detaylar…
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde hem işveren hem de çalışanların haklarını korumak amacıyla sağlanmakta olan ödenek gelen son dakika haberine göre 2 ay daha uzatıldı. Öte yandan ücretin Kasım ayının ilk günlerinde vatandaşların hesabına yatması beklenirken tarihler ise merak ediliyor…
Salgın nedeniyle vatandaşlara sağlanmakta olan 31 Ekim tarihine kadar birkaç defa süre uzatımı yapılan ödenek geçtiğimiz gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık tarihine uzatıldı.
Haziran ayında normalleşmeye geçiş ile birlikte işverenlere verilen destekler de farklılaştı. Bu kapsamda, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.
İşyerleri, kısa çalışma ödeneğinden bir daha yararlanmak için yeni başvuru yapmayacak, uygunluk tespitine girmeyecek. Daha önce kısa çalışma ödeneği alan işyerleri, aynı çalışanlar için yine aynı şartlarda aralık sonuna kadar kısa çalışma ödeneği almaya devam edebilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödeneğin yatacağı tarihler henüz belli olmasa da her ayın ilk haftası ödemelerin yapıldığı biliniyor...