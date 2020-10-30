Büyüyenlere yatırımcı kapıyı daha kolay açıyor

Büyüme ve küresel odaklı Scaleup Hızlandırma Programı, şimdi de Ankaralı girişimciler için düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu program, Endeavor yatırım ağı aracılığıyla uluslararası bağlantı olanakları sunuyor.Büyüme ve küresel iş yapma hedefiyle kurulan girişimlerin yatırımcıları ikna etmesi daha kolay. Büyüme odaklı girişimlere odaklanan Enderavor Türkiye'nin ScaleUp Hızlandırma Programı, ürün ve hizmetleri pazarda talep gören ve hızla ölçeklenen, teknoloji odaklı Scale-up aşamasındaki girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı. Türkiye'deki şehir ekosistemlerinin dünya standartlarında girişimler çıkarmasına destek olmayı amaçlayan program, Ankara ve yakın çevresindeki illere odaklanıyor ve bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor.ScaleUP Ankara Programı, 3 ay boyunca atölyeler, girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik birebir mentorluklar ve Endeavor'ın global ve yerel ağına erişim imkânları sunuyor. Program boyunca Scale-up şirketlerin kurucu ve CEO'ları ile atölye konu başlığına göre üst düzey yöneticileri, hukuk, teknoloji, ürün, markalaşma, yetenek, kültür ve yatırım konularında grup atölye çalışmalarına katılacak.Girişimcilere küreselleşme konusunda da yön verecek olan ScaleUp Ankara'da uluslararası pazarlara erişim, yurt dışında ortaklıklar ve satış stratejileri konularında başarılı Endeavor girişimcileri ve konunun uzmanlarıyla özel atölyeler düzenlenecek. Ayrıca girişimciler, Endeavor'ın ABD, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu'daki ofisleri ve bu bölgelerde bulunan mönterlerinden pazara giriş ve sermayeye erişim konusunda içerik ve mentörlük desteği alabilecekler.