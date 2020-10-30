‘Küresel değer zincirlerini çeşitlendirelim’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemiyi daha iyi, verimli ve daha dirençli küresel değer zincirleri tasarlamak için bir fırsat olarak görmeliyiz ve küresel değer zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz" dedi. OECD Bakanlar Konseyi 2020 Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Pekcan, pandemi sürecinde ülkelerin salgınla mücadele için çeşitli ekonomik tedbirler aldıklarını hatırlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da OECD İstanbul Merkezi'nin kurulma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Merkezin açılışının 2020 yılı sona ermeden gerçekleştirilebileceğine vurgu yapıldı.