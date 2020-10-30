SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

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SON DAKİKA: 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların , vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda, cumhuriyet tarihinin en uygun fiyatları kredi paketi vatandaşlara sunulmuş, bu durum araç ve ev fiyatlarında patlama yaşanmasına neden olmuştu. Hâlihazırda hala kredi çekmek isteyen vatandaşlar ise, bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 07:08 Son Güncelleme: 30.10.2020 07:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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