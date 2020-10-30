Sürdürülebilir kalkınmaya imece desteği

Sosyal inovasyon platformu imece'nin, Zorlu Holding ana partnerliği, UNDP'nin desteklediği Business Call To Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys'un yatırım partnerliği ile gerçekleştirdiği etki hızlandırıcı programı imece impact'e başvurular başladı.İmece direktörü Mustafa Özer, programa yönelik değerlendirmesinde amaçlarını şu şekilde özetledir: ''Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.'' ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding'in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlere verdiği desteği büyütmeye devam ediyor. imece, kuruluşundan bu yana geçen 3 yılda edindiği tecrübeyle şimdi de Destek Programı'nı ileri seviye girişimler için etki hızlandırıcısı programına dönüştürüyor. Yeni program, 12 Ekim- 15 Kasım 2020'deki başvuru dönemini takiben, Kasım 2020 - Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütülecek. Raporlar, girişimlerin kendilerini daha iyi anlatmalarına imkân tanırken, hayata geçirdikleri çözümler ile nasıl bir etki ve dönüşüm sağladıklarını anlaşılır kılacak. Böylelikle, girişimlerin çözdükleri problem ve ticarileşme potansiyelleri görünür olacak.