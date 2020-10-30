Yeni girişimciler için ‘Fikir Maratonu’ başlıyor

Girişimleriçin yeni bir fikre sahip olmaktan çok, o işi nasıl yapamayacağını öğrenmek önem taşıyor. Türk Telekom, gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin çevrimiçi ortamda yarışacağı 'Fikir Maratonu' projesini hayata geçirdi. Birinci gelen proje, 20 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki ile ödüllendirilecek. Türk Telekom, teknolojiye yaptığı yatırımlarla Türkiye'de 'inovasyon ve girişimcilik' konularına öncülük ediyor.Bu doğrultuda; gençlerin yenilikçi fikirlerini katma değer sağlayacak işlere dönüştürmelerine destek olan Türk Telekom, siber güvenlik temalı çevrimiçi 'Fikir Maratonu' yarışma projesini başlatıyor.Türkiye'de veya yurt dışında eğitim gören, üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençler; bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde maratona katılabilecekler. Gençler, 9 Kasım Pazartesi tarihine kadar, www. turktelekomkariyer.com. tr üzerinden projeye başvurabilecek.Siber güvenlik alanındaki projelerin yarışacağı projede, katılımcılara çevrimiçi eğitimler ve mentorlük desteği de sağlanacak. 'Fikir Maratonu'nun sonunda birinci gelen projeye 20 bin TL, ikinci olan projeye 15 bin TL ve üçüncüye de 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Ayrıca dereceye giren takımlara, bir yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkânı sunulacak.