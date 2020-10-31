Altın fiyatları son dakika 31 Ekim canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları Ağustos ayındaki rekor seviyesinin ardından gram fiyatının 500 TL'yi görmesi ile beraber vatandaşların gündem maddelerinden birisi haline geldi. Koronavirüs salgını sürecinde ciddi oranda etkilenen ve yukarı yönlü grafiğini koruyan yatırım aracının alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 31 Ekim 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yatırımcıların özellikle yakından takip ettiği sarı metalde hareketlilik sürerken büyük ve küçük yatırımcı gözetmeksizin fiyatlardaki bu hareketlilik gün içerisinde araştırılıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan altının ilerleyen günlerdeki seyri vatandaşların merak konusu olurken uzmanlara göre yükselme hali bir süre daha devam edecek.