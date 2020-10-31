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Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinden diğer tüm yatırım araçları gibi direkt olarak etkilenen sarı metal Cuma gününü 500 TL'nin üzerinde kapatırken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren kişiler düşüş ve yükselişleri göz önünde bulundurarak yatırımlarını buna göre değerlendiriyor. Peki, 2020 Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 07:11 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 31 Ekim canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları Ağustos ayındaki rekor seviyesinin ardından gram fiyatının 500 TL'yi görmesi ile beraber vatandaşların gündem maddelerinden birisi haline geldi. Koronavirüs salgını sürecinde ciddi oranda etkilenen ve yukarı yönlü grafiğini koruyan yatırım aracının alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2020 Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yatırımcıların özellikle yakından takip ettiği sarı metalde hareketlilik sürerken büyük ve küçük yatırımcı gözetmeksizin fiyatlardaki bu hareketlilik gün içerisinde araştırılıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan altının ilerleyen günlerdeki seyri vatandaşların merak konusu olurken uzmanlara göre yükselme hali bir süre daha devam edecek.

Altın fiyatları son dakika 31 Ekim canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.331,60

Satış: 3.368,80

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.300,00

Satış: 3.350,00

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Altın fiyatları son dakika 31 Ekim canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 501,29

Satış: 501,37

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YARIM ALTIN

Alış: 1.623,70

Satış: 1.645,80

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 31 Ekim canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 810,60

Satış: 821,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 31 Ekim canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.188,65

Satış: 3.251,48

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 451,59

Satış: 469,05

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika 31 Ekim canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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