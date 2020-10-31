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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberler - 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberler - 31 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

haberleri günün her saatinde önem kazanan bir durum olmaktadır. Corona virüsü salgını nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen sarı metal alış ve satış fiyatları ile canlı rakamlar merak ediliyor. Bu bağlamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2020 bugün , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 31.10.2020 18:22 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberler - 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberler… corona virüsü nedeniyle bir dönem yükselişte olup bir dönem düşeşe geçmişti. Gün içerisinde de değişen grafiğe sahip olmasından dolayı canlı ve güncel rakamlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araştırılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2020 bugün , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 31 EKİM 2020 CUMARTESİ

Altın fiyatları … Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatlarına ulaşabilir, detaylı bilgileri görebilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberler - 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,54

SATIŞ: 474,20

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.359,70

SATIŞ: 3.385,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.355,00

SATIŞ: 3.390,00

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Altın fiyatları son dakika haberler - 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.232,30

SATIŞ: 3.294,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.639,50

SATIŞ: 1.655,90


Altın fiyatları son dakika haberler - 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 819,80

SATIŞ: 827,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 504,10

SATIŞ: 504,29

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Altın fiyatları son dakika haberler - 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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