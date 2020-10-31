Altın fiyatları son dakika haberler - 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberler… Altın fiyatları corona virüsü nedeniyle bir dönem yükselişte olup bir dönem düşeşe geçmişti. Gün içerisinde de değişen grafiğe sahip olmasından dolayı canlı ve güncel rakamlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araştırılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 31 EKİM 2020 CUMARTESİ

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