Barış Kartalları’na yerli savunma katkısı

Türkiye, yerli savunma sanayinde yetkinliğini her geçen gün ortaya koyuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ile THY Teknik arasında imzalanan Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi Lojistik Destek Hizmeti Sözleşmesi kapsamında envanterdeki 4 adet Barış Kartalı HİK Uçağı'nın lojistik destek hizmetini kapsayan projede TUSAŞ ve HAVELSAN sistemin geliştirilmesi sürecindeki tecrübesiyle alt yüklenici olarak görev alacak. Uçakların üreticisi Boeing de lojistik hizmetlerine destek verecek. Öte yandan malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda da Boeing'den destek alınacak. Proje kapsamında, Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu HİK Sistemi'nin idamesi için sahada verilen desteğin yanında uçakların depo seviyesi bakımları ise Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan THY Teknik A.Ş.'nin Esenboğa Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek.Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "HİK Sistemi, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için çarpan etkisi oluşturuyor" dedi. Projeyle HİK Sistemi için ihtiyaç duyulan tüm lojistik destek kesintisiz sağlanmaya devam edilecek. Türkiye'den başka, Avustralya, Kore ve İngiltere'nin kullanıcısı olduğu ülkelerde HİK uçaklarının lojistik destek faaliyetleri uçak üreticisi olan Boeing firması sorumluluğunda sağlanıyor. Başkan Demir," HİK Sistemi Lojistik Destek Projesiyle THY Teknik'in malzeme tedarik/ tamir/bakım konusunda edindiği uluslararası tecrübenin ülkemiz savunmasının hizmetine sunulması sağlandı" diye konuştu. THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman: Uçakların üs bakımlarını ilk 2015'te gerçekleştirmiştik. HİK uçaklarımızın sürekli lojistik desteğinin de THY Teknik tarafından sağlanacak olması bizim için gurur kaynağıdır. Bu hizmeti ileride üretilecek proje ve stratejilerin öncüsü olarak görüyoruz. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar: HİK Sistemi geliştirme sürecinde görev sistemleri yazılım ve donanımları konusunda bilgi ve tecrübenin oluşturulduğu yer olan HAVELSAN, HİK Görev Sistemleri ve Yer Sistemleri'nin donanım ve yazılımlarının bakım, idame ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK Sistemi'nin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam edilmesi hizmetlerini yerine getireceğiz. İhtiyaç duyulması halinde personelin görev sistemlerine yönelik eğitimlerin verilmesi için bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimiz ile görevimizi yapacağız. Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın:Türkiye ile stratejik ortaklığımızın çerçevesini oluşturan Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında THY Teknik ile ticari uçakların servis ve bakımındaki işbirliğimizi askeri uçakları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz. Boeing Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları Program Direktörü Binoy Varughese: Türk Hava Kuvvetleri'nin Barış Kartalı HİK Uçaklarını desteklemekten gurur duyuyoruz ve bu kapsamda THY Teknik ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.İSMAİL Demir, "THY Teknik'in sivil havacılıkta sahip olduğu birikim, proje yönetiminde maliyet etkinlik açısından önemli kazanım oldu" değerlendirmesinde bulundu.