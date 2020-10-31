Çevre için 5 yılda 163 milyar lira harcandı

TÜRKİYE, son yıllarda çevrenin korunması amacıyla birçok projeyi hayata geçirirken, 2015-2019 döneminde harcanan tutar yüzde 52 artışla 163.2 milyar liraya ulaştı. Çevre koruma harcamalarında en büyük payı "atık" ve "atık su" yönetimleri alırken, bunları sırasıyla "biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması", "toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması" ile "kalitesinin iyileştirilmesi" harcamaları izledi. Atık yönetimine 2015'te 12.7 milyar lira harcanırken, geçen yıl sonu itibarıyla bu tutar yüzde 40 artışla 17.8 milyar liraya yükseldi. 5 yıllık dönemde atık yönetimi için 78.4 milyar lira harcama yapıldı.