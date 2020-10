Evde eğlence için dizüstü PC yarışı

Pandemi döneminde dizüstü bilgisayar yarışı beklenin tersine büyük hız kazandı. Tedarik zincirinde aksamalar yüzünden pek çok firma ürün talebini karşılamakta zorlanırken, yeni modellerin çıkışı ertelendi. MarketWatch rakamlarına göre küresel dizüstü oyun bilgisayarı pazarı büyüklüğü 2019 yılında 10.130 milyar dolardı. 2026 yılında pazar büyüklüğünün her yıl ortalama yüzde 5.9 artarak 15.29 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Oyun dizüstü bilgisayarları, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin gibi çeşitli ülkelerde yükseliş eğilimini sürdürdü. Japonya ve diğer ülkeler ve oyun dizüstü bilgisayarları, ev kullanımı için küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. Son beş yılda, küresel pazara Dell, HP, MSI, Acer ve Lenovo gibi birkaç oyuncu hakim oldu. Ancak Türkiye'de Caper ve Monster gibi markaların güncel taze donanım, servis ve içerikle fark yaratarak pazarı kontrol etmeye devam ediyor.Casper uzun yıllar PC pazarındaki deneyimiyle pandemi döneminde artan dizüstü ihtiyacını karşılamaya devam etti. Hem oyun hem de iş amaçlı kullanıma yönelik artan talebe göre seçenekler sundu. Bir diğer yerli marka da yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook oldu. Ömür boyu ücretsiz bakım, 'oynayamadığın oyun olursa para iadesi' gibi seçeneklerle oyunseverler tarafından tercih ediliyor. Monster Notebook içerik alanında da önemli katkılar sağlıyor.TÜM oyunlarda ve yüksek performans gerektiren tüm uygulamalarda maksimum güç elde etmek için tasarlanan Intel, 10'uncu nesil i5 10300H ve i7 10750H işlemcili yeni modeller, oyun ve teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi. Monster Notebook alanlar son dönemin en sevilen oyunlarından Mount & Blade II: Bannerlord'a sahip olabiliyor. Markanın isimlerini Türk mitolojisinden alan oyun bilgisayarı serileri Abra ve Tulpar her seviyeden oyuncuya kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.OYUN tutkunları için en büyük sorun her oyunu oynayacak güce sahip olmak. Casper Excalibur oyun ve performans bilgisayarı modelleri ile dilediğiniz yerde çalışmalarınızı veya güncel oyunları oynamanızı sağlıyor. Casper Excalibur G650, Casper Excalibur G670, Casper Excalibur G770, Casper Excalibur G780, Casper Excalibur G750, Casper Excalibur G860, Casper Excalibur G850 ve Casper Excalibur G900 gibi farklı konfigürasyona sahip dizüstü bilgisayarları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca web sitesinden modelleri seçip dizüstü bilgisayarınızı konfigüre edebiliyorsunuz. 15.6 ve 17.3 inç ekran boyutundan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Casper Excalibur, bellek, işlemci, güç kaynağı, kablosuz bağlantı gibi yüzlerce farklı konfigürasyon opsiyonu sunuyor.OYUN bilgisayarları spor otomobillerin güç ve tasarım etkisinden de faydalanıyor. Porsche Design'ın işlevsel tasarım felsefesi ve mühendislik zekasını Acer'ın teknolojik yeniliklerini bilgi birikimiyle birleştiren Porsche Design Acer Book RS, tamamen metal kompakt bir kasaya sahip. Dizüstü bilgisayar, 11'inci nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce MX350 GPU ve 16 GB RAM kullanırken, sadece 1.2 kg ağırlığı ve 15,99 mm inceliğindeki kasasıyla dikkat çekiyor. Kasanın üst kısmı, hafif, güçlü ve yüksek performanslı bir malzeme olan ve motor sporlarındaki onlarca yıllık tecrübeyi yansıtan karbon fiber malzeme ile üretilmiş. 14 inç FHD IPS dokunmatik ekranın ultra ince çerçeveleri ile yüzde 90'lık etkileyici bir ekran gövde oranı elde edilmiş. 17 saat gibi etkileyici bir pil ömrüne sahip bilgisayar, 30 dakika hızlı şarjla 4 saat kullanım olanağı sunuyor.APPLE iPhone 12'nin en çok konuşulan özelliklerinin başında adaptörün çıkarılmasıyla küçülen kutu tasarımı geliyor. Rakiplerinin sosyal medya hesaplarından dalga geçtiği şarj adaptör konusunda ne kadar haklı olup olmadığını müşteri tepkisi gösterecek. Diğer markaların da er ya da geç Apple'ı takip edeceğini düşünüyorum. Hızlı şarj konusundaki patentleriyle dikkat çeken Oppo gibi telefon üreticileri yeni adaptörlerden söz ederken Apple'ın yaptığı cesaretli bir adım oldu. Ancak Apple, disket ve CD sürücülerini bilgisayarlarından kaldırırken kablosuz kullanımı ve internet yaşam tarzını öne çıkarmıştı.Apple küreselleşse de bu değişimi ancak bir kulüp havasında kullanıcı kültürü yaratan bir marka yapabilir. Apple bunu yaparak, telefonun kapladığı hacmin küçülmesi stok ve lojistik konusunda sağlayacağı faydaları kalem kalem açıklamıştı. Ancak kutusundan kulaklık çıkmayan telefonlar bunu maliyet adımı olarak attığını herkese gösterdi. Yani uçaklarda ikramı kaldıran havayollarının maliyet avantajı sunması gibi bir yarış telefonlarda olabilir. Hızlı şarj konusundaki rekabet devam ederse, adoptörleri bir süre daha görebiliriz. Üstelik bu adaptörlerin büyüklükleri bilgisayarlarla yarışıyor.Hızlı şarj ve pil kapasitesi tek başına yeterli olmuyor. Kullanılan işlemci platformunun pil tüketimi konusunda sunduğu avantajlar fark yaratıyor. A14 Bionic akıllı telefon sektöründe 5 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen ilk çip. Her zamankinden daha hızlı ve etkili olan A14 Bionic, en hızlı rakip akıllı telefon çiplerine göre yüzde 50'ye kadar daha yüksek CPU ve GPU hızlarıyla konsol kalitesinde oyun deneyimlerini, güçlü bilişimsel fotoğrafçılığı ve daha fazlasını mümkün kılarken aynı zamanda uzun bir pil ömrü sağlıyor. A14 Bionic, yüzde 80 performans artışı sağlayan 16 çekirdekli bir Neural Engine'e sahip. Bu 16 çekirdekli Neural Engine, saniyede 11 trilyon işlemi tamamlayarak en yoğun yapay öğrenme modellerinde bile daha yüksek performans sağlıyor.