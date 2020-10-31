İlk endüstriyel bulut platformu yerli otoya

Türkiye2022'de banttan inecek seri üretim ilk yeri otomobillerin heyecanını yaşarken, dijital altyapı ve hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu için de çalışmalar başladı. 2021 yılı Yıllık Planı'na göre veri saklama ve şifrelemede hayati önem taşıyan endüstriyel bulut platformu pilot uygulaması ilk etapta otomotiv sektörü için başlayacak. Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması, desteklenmesi sağlanacak. Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni omuzlayan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu örneğinde olduğu gibi meslek kuruluşları ile devletin katılım sağladığı, firmalara dijital altyapı ve hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacak. Fizibilite çalışmaları tamamlanacak plaftormla KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin veri saklama ve işleme ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle karşılanacak.Fizibilite çalışmalarının sonuçları doğrultusunda endüstriyel bulut platformuna ilişkin model belirlenecek. Mobilite Yazılım ve Donanım Geliştirme Merkezi kurulacak. Sektörel pazar araştırmaları ile teknolojik gelişim, insan gücü ihtiyacı, pazarlama, markalaşma gibi konulardaki araştırmalara yönelik bir destek programı uygulanacak. Otomotiv başta olmak üzere öncelikli sektörlerde ilave vergisel teşvikler artırılacak.