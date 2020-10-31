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11 yılın dibinde

Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Küresel altın talebi 11 yılın dibinde
DÜNYA Altın Konseyi verilerine göre 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel altın talebi son 11 yılın en düşük seviesine indi. Yatırımcıların altın stoklamak için acele etmemeleri ve merkez bankalarının 10 yıldır ilk kez altın satmaları talebin düşmesine yol açtı. Temmuz-Eylül döneminde küresel altın talebi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 892 tona indi. Öte yandan ABD Başkanlık seçimleri, artan koronavirüs vakaları ve mali teşvik paketi belirsizliğiyle altının ons fiyatı bin 875 doların altına geriledi. Altında son iki ayda yaşanan düşüş yüzde 10'a ulaştı.
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Küresel altın talebi 11 yılın dibinde
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