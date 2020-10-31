Merkez Bankası’ndan yeni sıkılaştırma

PARA Politikası'nda normalleşme stratejisi çerçevesinde son 1.5 ayda önemli adımlar atan Merkez Bankası'ndan, dün yeni bir hamle geldi. Sıkılaştırma adımlarına devam eden Merkez Bankası, BIST Repo- Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını sıfırladı. Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresi'ne (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenirken, ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizilerinin yükseleceği belirtildi. Gecelik borç verme faizi yüzde 11.75, Geç Likidite Pencerisi faizi ise yüzde 14.75 seviyesinde bulunuyor.