Toplum yararı için kamuya şoför alınacak

Hükümet Kovid-19'la mücadele doğrultusunda bugüne kadar yaklaşık 20 bin programla 2 milyona yakın vatandaşın çalıştığı Toplum Yararına Program kapsamına şoförlüğü de aldı. Salgınla mücadele sürecinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini desteklemek, filyasyon ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak, aşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla için program kapsamında şoför alımı yapılacak. Kamuya "çevre temizliği, ağaç dikimi, okullarda bakım onarım, boya, temizlik işleri, park düzenlemeleri, restorasyon" gibi işlerin yanı sıra şoför alımı da yapılacak.Programın amacının işsizlerin çalışma hayatından kopmalarının engellenmesi ve işsizlere geçici gelir sağlamak olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik durumlarına, gelen taleplere, bütçe imkânlarına göre program tahsis edildiğini belirtti. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için 18 yaşını tamamlamış, emekli maaşı almayan, kuruma kayıtlı işsiz olmak koşulları bulunuyor.BAKAN Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışan ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.