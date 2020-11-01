1999 öncesi yapıldılar!

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası inşaatların denetimi yeniden gündeme geldi. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, "Şu ana kadar yapı denetimli yıkılan hiçbir binamız yok. İzmir'de yıkılan 17 binanın tamamı 1999'daki Yapı Denetimi Hakkında Kanun öncesinde inşa edilmiş. 17 binanın da yapı denetimi bulunmuyordu" dedi.Bölgede aktif olarak çalışan 82 yapı denetim firması olduğunu aktaran Şahin, "İzmir'de bin 869 tane denetçi mühendisimiz, 3 bin 501 yardımcı kontrol elemanımız var. 1999 depreminden sonra, İzmir'de 79 milyon 287 bin metrekare inşaat alanı denetledik. Şu an aktif olarak 25 bin 628 ruhsat yani inşaatı denetliyoruz. Bu da metrekare olarak 30 bin 321 metrekare" ifadelerini kullandı. Yapı denetim sisteminin 1999 depreminden sonra oluşturulduğunu vurgulayan Şahin, "1939 Erzincan depreminden sonra gelmiş olsaydı, yaşanan depremlerde insanlarımızı kaybeder miydik, bence bu tartışılmalı" diye konuştu. Denizde olmasına rağmen depremin 70-80 kilometre uzaklıktaki bir binayı yıkabildiğini anlatan Şahin, "Kendine yakın olanlar değil en uzaktaki bir bina yıkılıyor. Çünkü o bina çürük, ya mühendis kontrolünde yapılmamış ya da yapı denetimden geçmemiş" dedi. Deprem alanında bir binanın yıkılırken diğer binanın sapasağlam durması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Burada en önemli sorun işçilik ve mühendislik hatası" mesajı verdi.TÜRKİYE'NİN deprem kuşağında fay hatlarının belli olduğu bir ülke olduğunu aktaran Şahin, "Şu an 500'e yakın kırılmaya yakın fay hattımız var. Bunu biliyoruz ama fay hatlarına yakın yerlere bina yapıyoruz. Aslında bizim bina yapacağımız zemini de çok iyi seçmemiz lazım. O zemine göre inşaat yapmamız lazım. Eğer fay hattı üzerinde yapıyorsanız fore kazıklı binalar yapılması lazım. Ama biz maalesef bu bilinci oluşturamadık. 2019'da çıkan yeni deprem yönetmeliğimiz var. O biraz sorunları çözüyor ama eskiye yönelik bir yönetmelik değil" ifadelerini kullandı.