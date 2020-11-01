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'deki yapılarda Türk çimentosu imzası

Bu yılın ocak-eylül dönemindeki toplam çimento ihracatının yüzde 18'i 'ye yapıldı. Söz konusu dönemde ABD'ye 164 milyon dolarlık, İsrail'e 103,7 milyon dolarlık ve Gana'ya da 101,3 milyon dolarlık çimento ihraç edildi

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 12:54 ABONE OL
ABD'deki yapılarda Türk çimentosu imzası

Türk çimento sektörünün bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 923 milyon dolarlık çimento ihracatının yüzde 18'i ABD'ye gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye bu yılın 9 ayında toplam 118 milyar 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirken bunun yaklaşık 923 milyon dolarını çimento ihracatı oluşturdu.

Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçılarından biri olan Türk çimento sektörünün ihracatı son yıllarda artış gösterdi.

Bu kapsamda dış satım bu rakam 2018'de 691,5 milyon dolar iken 2019'da 929,6 milyon dolara çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış ticarette belirsizliklerin yaşandığı bu yılın 9 ayında ise sektör 923 milyon dolar civarında ihracat yaptı.

Ocak-eylül dönemindeki sektör ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ABD, 164 milyon dolar ve yüzde 18 pay ile ilk sırada yer aldı. ABD'yi 103,7 milyon dolarla İsrail, 101,3 milyon dolarla Gana izledi.

Bu süreçteki ithalat tutarı ise 7,8 milyon dolar oldu. İthalatın 3,9 milyon doları Almanya'dan, 2,1 milyon doları Fransa'dan gerçekleştirildi.

Yılın 9 ayında çimento ihracat ve ithalatının (dolar) aylık bazda dağılımı şöyle:

Aylar

İhracat

İthalat

Ocak

101.045.669

687.634

Şubat

94.206.623

705.481

Mart

112.729.812

590.969

Nisan

78.122.983

753.822

Mayıs

99.739.091

773.400

Haziran

114.674.607

648.370

Temmuz

107.425.959

1.262.438

Ağustos

101.729.543

1.812.721

Eylül

113.253.064

570.484

Toplam

922.927.351

7.805.319

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ABD'deki yapılarda Türk çimentosu imzası
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