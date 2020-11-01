Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın fiyatları hareketli bir grafik sürmeye devam ediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki; 1 Kasım 2020 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 AYAR BİLEZİK, GRAM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları güncel gelişmeler sabah saatlerinden gün içerisine kadar araştırılan önemli bir konu olarak yerini alıyor. Corona virüsü salgını sürecinde hareketlilik devam ederken haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte güncel ve canlı altın fiyatları, son dakika gelişmeleri…