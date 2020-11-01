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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

Kapalıçarşı’dan gelen güncel ve canlı , küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs kaynaklı olarak Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, hareketli grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 504 lira civarından işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 1 Kasım 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları, gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 1.11.2020 16:06 Son Güncelleme: 1.11.2020 16:06 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

Ağustos ayında zirve rakamlarını gören hareketli bir grafik sürmeye devam ediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki; 1 Kasım 2020 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları haberleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 AYAR BİLEZİK, GRAM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları güncel gelişmeler sabah saatlerinden gün içerisine kadar araştırılan önemli bir konu olarak yerini alıyor. Corona virüsü salgını sürecinde hareketlilik devam ederken haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte güncel ve canlı altın fiyatları, son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,54

SATIŞ: 474,20

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.359,70

SATIŞ: 3.385,20

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.355,00

SATIŞ: 3.390,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.232,30

SATIŞ: 3.294,40

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.639,50

SATIŞ: 1.655,90

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 819,80

SATIŞ: 827,90

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 504,10

SATIŞ: 504,29

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 1 Kasım bugün ne kadar?
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