‘Depreme karşı hızlıca önlem alalım’

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği), İzmir'de meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem ile ilgili açıklama yaptı. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İzmir depremi, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamalı, geçmişte olduğu gibi büyük yıkımlar, tarifsiz acılar yaşamamak için toplum olarak depreme karşı alınabilecek tüm önlemleri hızlıca almalıyız" dedi.