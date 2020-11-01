Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen "Manavgat susamı"nda rekolte arttı

Mayısta toprağa ekilen ve özenle sulanıp, bakımı yapılan susamda hasat dönemi devam ediyor. Yaklaşık iki hafta desteler halinde yerde bekletilen ürün, daha sonra kümelenerek kurutuluyor.

Sopalarla vurularak tomurcuklarından dökülen susam, belli ölçülerdeki eleklerden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Susam, fabrikalarda işlendikten sonra yağ, tahin ve tahin helvasına dönüştürülerek paketleniyor, satışa sunuluyor.

BU YIL 4,5 TON SUSAM BEKLENTİSİ

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, AA muhabirine, Manavgat susamının tarihte çok önemli yeri bulunduğunu, Osmanlı saray mutfaklarında kullanıldığının tarihi vesikalarda kayıtlı olduğunu söyledi.

Manavgat'ta geçen yıl 40 bin dönüm civarında alanda susam ekimi yapıldığını, yaklaşık 4 ton susam elde edildiğini aktaran Metin, "Bu yıl ise 50 bin dönüm civarında alanda susam ekimi yapıldı, tahmini 4,5 ton susam elde edilmesi bekleniyor. Bakımına göre dönümünden 70 ile 90 kilogram arasında ürün alınıyor. Bu yıl üretimde ve kalitede önemli bir artış yaşandı." dedi.

Metin, üreticinin daha iyi kazanması ve susamın gerçek değerinde satılması için Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) ve oda olarak bu yıl ilk defa susam alımı yaptıklarını belirterek, 16 liralık taban fiyatıyla üreticinin hakkını koruduklarını ifade etti.

Susam yetiştiriciliğinin zor olduğuna değinen Metin, pamukta, buğdayda makineli hasadın yapıldığını ancak susamda daha çok insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Metin, bölgelerinde yetişen susamın aroması ve lezzetiyle diğer susamlardan farklı olduğunu dile getirerek, "Manavgat susamı, 'Altın susam' olarak anılmakta. Rengi, tane büyüklüğü, tadı, yağı, kokusu ve içerisindeki mineraller bakımından dünyanın en kaliteli susamlarından biri. Tahin ve helva konusunda marka olan, bilinen firmalar Manavgat susamını kullanır." diye konuştu.

JAPONYA'YA MANAVGAT SUSAMI İHRACATI

Diğer susamlardan farklı olan ürünün coğrafi işaret konusunda da başvurusunu yaptıklarını vurgulayan Metin, gerekli incelemelerin yapıldığını, en kısa zamanda Manavgat susamının coğrafi işaretli bir ürün haline geleceğini söyledi.

Metin, Manavgat susamının Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çok iyi bilindiğini belirterek, "Japonya'dan Manavgat susamına çok talep var. Bölgemizden toplanan susam, İzmir'deki ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına satılıyor." ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİ BU YILKİ ÜRÜNDEN MEMNUN

Manavgat ilçesinin Hatıplar Mahallesi Muhtarı ve susam üreticisi Ahmet Aksoy da zor olan susam üretiminin büyük emekle elle yapıldığını dile getirdi.

Susam yetiştiriciliği yapan Süleyman Kırçiçeği, 70 dönüm arazide üretim yaptıklarını ifade etti.

Mayısta ektikleri ürünleri eylül ve ekimde topladıklarını anlatan Kırçiçeği, bu yıl ürünün rekoltesinden ve fiyatından memnun olduklarını kaydetti.

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