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: Bankaların güncel ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere pandemi dönemi tüm dünya üzerinde ekonomik olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu noktada yaşanacak olumsuzlukların en ufak kayıplarla atlatılması adına kamu bankaları tarafından tarihin en uygun fiyatları kredi imkânı vatandaşlara sunulmuş, ev ve araç satışlarında patlama yaşanmıştı. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:35 Son Güncelleme: 1.11.2020 09:35 ABONE OL
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 1 Kasım
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