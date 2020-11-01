Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli gözünü Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları etkiliyor oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler, yapılacak zam miktarı ile ilgili fikirler vermeye başladı. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…