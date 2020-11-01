Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli gözünü Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları etkiliyor oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler, yapılacak zam miktarı ile ilgili fikirler vermeye başladı. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Takvim Gazetesi enflasyon tahminlerine göre yeni maaşları hesapladı. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 6.757 TL
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382,52 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 757 lira 89 kuruşa çıkacak.
İşte emekli maaş tabloları;
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