Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

’de milyonlarca Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, emeklinin Ocak zammı yüzde 6 olarak hesaplanırken, maaşlara ise 382 liralık bir yansıma bekleniyor. Peki, En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 1.11.2020 10:18 Son Güncelleme: 1.11.2020 10:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

'de milyonlarca gözünü Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları etkiliyor oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler, yapılacak zam miktarı ile ilgili fikirler vermeye başladı. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Takvim Gazetesi enflasyon tahminlerine göre yeni maaşları hesapladı. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor. Peki, Ocak zammı ne kadar olacak?

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

EN ÇOK 6.757 TL

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olacak.

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382,52 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 757 lira 89 kuruşa çıkacak.

İşte maaş tabloları;

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

.

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

.

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

.

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

.

Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA