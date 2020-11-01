Üç yılda 1.5 milyon konut dönüşecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde olası deprem risklerini değerlendirerek, tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'de bugün dönüştürülmesi gereken konut sayısını 6.7 milyon olarak belirleyen bakanlık, 2023 yılına kadar 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayacak.Riskli yapı tespiti için bin 292 kurum ve kuruluşu lisanslandıran Çevre Bakanlığı, ülke genelinde 685 bin bağımsız birimin ise riskli yapı olduğunu tespit etti. Bu kapsamda bir yandan kentsel dönüşüm projelerini hızlandıran bir yandan da güçlendirme çalışmaları yapan bakanlık, kentsel dönüşümün bir stratejiye bağlı olarak yapılması için 20 ilde kentsel dönüşüm strateji belgelerini tamamlarken, 2021'de 25 yeni ilde daha kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Bakanlık dönüşüm projeleri özel hesabının ihdas edildiği 2012 yılından bu yana, başta kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamaları olmak üzere yaklaşık 20 milyar lira ödenek sağladı.Bakanlık bugüne kadar gerçekleştirdiği denetimlerle 1999 sonrası yapı denetim kanununda yaptığı değişikliklerle birlikte tam 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturmasını sağladı. Devam eden inşaatların da tamamlanmasıyla bu rakam 35 milyon seviyesine yükseltilecek.KENTSEL dönüşümde önceliği İstanbul'a veren bakanlık, Ataşehir'de ilan edilen 65 riskli alanda 117 bin riskli yapıya dair güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarını sürdürüyor. Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Bağcılar, Güngören Tozkoparan, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce ve Hacıhüsrev'de dönüşüm konutlarını hızla üretmeye devam eden bakanlık, sadece Esenler'de 60 bin dönüşüm konutu üretiyor. Temmuz ve Ağustos aylarında ise Kâğıthane, Zeytinburnu ve Beyoğlu Okmeydanı'nda deprem dönüşüm konutlarının temelleri atılırken, bu konutlarında seneye tamamlanması hedefleniyor.BAKANLIK 2023'e kadar 81 ilin dönüşüm strateji belgesini hazırlamayı hedeflerken, Bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kilis, Elazığ, Malatya, Ağrı, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Manisa, Aydın ve Bilecik'te kentsel dönüşüm strateji belgeleri hazırlandı. Bakanlık önümüzdeki yıl 25 yeni il olmak üzere 2023 yılında tüm Türkiye'nin kentsel dönüşüm strateji belgesini hazırlamayı planlıyor.