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Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün , Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika gelişmeler… Altın fiyatları üzerindeki hareketli seyir hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgınının etkisi ile geçtiğimiz aylarda rekor seviyelerde seyreden sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan yatırım aracının alış ve satışındaki bu hareketlilik ardından bugün altının gram fiyatı 510 TL seviyesine de ulaştı. Yatırımcılar gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2 Kasım 2020 Bugün , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 19:31 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri hafta sonu da binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Aylardır süren hareketlilik süreci bilindiği üzere Ağustos ayında zirve seviyelere ulaşan yatırım aracının gram fiyatı bugüne ise 510 TL seviyelerine ulaştı. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi Bugün , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…

2 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle Ağustos ayında zirve rakamları gören yatırım aracına rağbet artarken sarı metal son günlerde de yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Büyük veya küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki değişimler gün içerisinde araştırma konusu haline geliyor…

Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 461,71

SATIŞ: 479,56

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.397,80

SATIŞ: 3.418,20

Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.381,00

SATIŞ: 3.432,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.267,40

SATIŞ: 3.331,75

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.658,10

SATIŞ: 1.672,10

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 829,10

SATIŞ: 836,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 511,31

SATIŞ: 511,39

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 512,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,50 liradan, 3 bin 376 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 397 liradan, 467,20 liradan alınan (Gr.) 471,20 liradan, 3 bin 299 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 319 liradan, bin 650 liradan alınan Yarım Ziynet bin 660 liradan ve 825 liradan alınan Çeyrek Ziynet 830 liradan satıldı.

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Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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