Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri hafta sonu da binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Aylardır süren hareketlilik süreci bilindiği üzere Ağustos ayında zirve seviyelere ulaşan yatırım aracının gram fiyatı bugüne ise 510 TL seviyelerine ulaştı. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…

2 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle Ağustos ayında zirve rakamları gören yatırım aracına rağbet artarken sarı metal son günlerde de yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Büyük veya küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki değişimler gün içerisinde araştırma konusu haline geliyor…