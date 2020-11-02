Altın fiyatları son dakika 2 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri hafta sonu da binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Aylardır süren hareketlilik süreci bilindiği üzere Ağustos ayında zirve seviyelere ulaşan yatırım aracının gram fiyatı bugüne ise 510 TL seviyelerine ulaştı. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…
Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle Ağustos ayında zirve rakamları gören yatırım aracına rağbet artarken sarı metal son günlerde de yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Büyük veya küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki değişimler gün içerisinde araştırma konusu haline geliyor…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 461,71
SATIŞ: 479,56
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.397,80
SATIŞ: 3.418,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.381,00
SATIŞ: 3.432,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.267,40
SATIŞ: 3.331,75
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.658,10
SATIŞ: 1.672,10
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 829,10
SATIŞ: 836,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 511,31
SATIŞ: 511,39
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 512,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,50 liradan, 3 bin 376 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 397 liradan, 467,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 471,20 liradan, 3 bin 299 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 319 liradan, bin 650 liradan alınan Yarım Ziynet bin 660 liradan ve 825 liradan alınan Çeyrek Ziynet 830 liradan satıldı.