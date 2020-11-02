Başkan Büyükakın: Reel sektörde Türkiye’nin kalbi Kocaeli’dir

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde üretimlerini sürdüren Lider Kozmetik ve Sanayi firmalarını ziyaret etti.

Gerçekleştirdikleri üretimler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker ve Bölge Müdürü Erol Karaaytuyl'a da bir araya geldi. AR-GE sayısının 15 olmasıyla da dikkat çeken Dilovası OSB'de inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarımız ve firmalarımız, pandemi de kendi güçlerini bir kez daha gösterdiler. Sanayide elektrik tüketimi, siparişler, kapasite kullanım oranları, üretim ve ihracat her geçen daha da artıyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"KADIN İSTİHDAMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ"

On altı bine yaklaşan çalışanı, ilk 500'deki sekiz firmasıyla Kocaeli'de çok önemli üretimler gerçekleştiren Dilovası OSB, içerisinde gıdandan enerjiye, makineden karma birçok alanda 223 firmayla ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Günün ilk ziyaretini, kökleri 1978'e uzanan ve ürünleriyle 6 kıtada 102'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Lider Kozmetik'e yapan Başkan Büyükakın, kadın istihdamın önemine dikkat çekti. Lider Kozmetik'in sahibi Nail Köse'nin de hazır bulunduğu ziyarette üretim alanlarını gezen Başkan Büyükakın, çalışanlara kolaylıklar diledi.

ÜLKEMİZ HIZLI TOPARLANDI

Üretim, tüketim ve dış ticaret gibi ekonominin temellerinin pandemiyle birlikte dünyada yara aldığını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Ülkemiz pek çok ülkeye göre çok daha hızlı toparlanma yaşadı. Sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimi ile imalat sanayi siparişleri, kapasite kullanım oranları ve üretimde yukarı yönlü bir hareket görmesi bunun en güzel göstergesidir. Yeni yatırım taleplerini ülkemizin her köşesinde kendisini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İHRACAT GÜCÜNE GÜÇ KATACAKTIR"

"Reel sektörde Türkiye'nin kalbi Kocaeli'dir" ifadelerini kulanan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ziyaretlerinde salgınla birlikte, küresel ekonominin ağırlık merkezinin değişmesini de değerlendirdi.

Büyük ve global markaların üretim merkezi konusunda çeşitlendirmeye başlamasına değinen Başkan Büyükakın, "Ülkemizin bu anlamda merkez olacağına inanıyorum. Nitelikli iş gücü ve altyapı Türkiye'nin en büyük avantajıdır. Bunun yanında ARGE merkezlerimizi artan sayısı ve inovasyondaki yükselen performansımız her geçen gün gelişmektedir. Hayata geçirilen her türlü yatırım, Türkiye'nin ihracat gücüne güç katacaktır" diyerek açıklamalarını tamamladı.