Kredi masrafına 11.8 milyar ödendi

Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, bu yılın ocak-eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0.2 azalarak 11 milyar 839 milyon oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, faiz dışı gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 azalarak 75.2 milyar lira oldu. Eylül sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 5 milyar 766 milyon lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 6 milyar 73 milyon lira olarak hesaplandı. Bankaların verdikleri hizmetler üzerinden elde ettikleri gelir de geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 13.6 azalarak 31 milyar 423 milyon lira oldu. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 41.8 olarak belirlendi. Aktif satışı gelirleri 1 milyar 997 milyon lira, kâr payı dışındaki diğer faiz dışı gelirler 25 milyar 567 milyon lira, alınan kâr payları da 4 milyar 417 milyon lira olarak kayıtlara geçti.