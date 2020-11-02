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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

: ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

Bankaların güncel , ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ile birlikte nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların kredi paketleri ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Bu noktada yaşanacak olumsuzlukların en ufak kayıplarla atlatılması adına kamu bankaları tarafından tarihin en uygun fiyatları kredi imkânı vatandaşlara sunulmuş, ev ve araç satışlarında patlama yaşanmıştı. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 2 Kasım

Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

Bankaların güncel ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını ekonomik anlamda tüm dünya üzerinde etkisini gösteriyor. Bu noktada nakit para sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların kredi paketlerini yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

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SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi
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