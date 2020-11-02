SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Kasım 2020 Pazartesi

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını ekonomik anlamda tüm dünya üzerinde etkisini gösteriyor. Bu noktada nakit para sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların kredi paketlerini yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35