Tarım arazisi varisine finansman desteği

Tarımarazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan düzenlemeye göre, ülkenin tarım arazisi varlığı 2010'da 24.4 milyon hektar iken 2019 yılında 23.1 milyon hektar olarak belirlendi. Bunun 15.4 milyon hektarını ekilen, 3.4 milyon hektarını nadasa bırakılan, 790 bin hektarını sebze yetiştirilen ve 3.5 milyon hektarını meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlar oluşturdu. Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetiminin sağlanması için ülke genelinde detaylı toprak etütleri yapılacak, bu arazilerin haritalanması ve sınıflandırılması sağlanacak. Atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması başta olmak üzere, tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Sözleşmeli üretim destekleneecek. Arazi bankacılığı sistemine ilişkin kurumsal ve hukuki düzenlemeler yapılacak. Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak. Arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacak. Ayrıca satış ve intikallere ilişkin işlemlerin tapu ile Tarım Bakanlığı'nca gerçekleştirilmesi için eğitimler tamamlanacak.Toprak Bilgi Sistemi'ne dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak. 2.5 milyon hektar tarım alanının arazi kullanım planlaması yapılacak. Tarım arazilerinin, tarım dışı amaçlı kullanım baskısını azaltacak düzenlemeler tamamlanacak ve denetimler artırılacak. Tespiti tamamlanan ovalar "büyük ova koruma alanı" ilan edilecek. Tespit edilen ova sınırları güncellenecek.