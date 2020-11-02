Türkiye ve Azerbaycan’dan enerjide güçlü işbirliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Azerbaycan Enerji Düzenleme Ajansı (AERA) arasında elektrik ve doğalgaz piyasalarında uyumlu bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması için işbirliği protokolü imzalandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, protokol EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve AERA Başkanı Dr. Samir Akhundov tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, bölgesel elektrik ve doğalgaz piyasalarının oluşturulmasında diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılması ve ikili işbirliğinin çok taraflı işbirliğine dönüştürülmesi için fırsatlar değerlendirilecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, imza törenindeki konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına dikkati çekerek, son günlerde Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'a desteğini vurguladı. Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu protokol bölgesel ve uluslararası yapılanmaların yanı sıra üçüncü taraflarla olan ilişkileri de geliştirmeyi amaçlıyor. 20 yıla yakın sürede kaydettiği aşama sonucunda sahip olduğu modern enerji piyasasıyla bulunduğumuz coğrafyada örnek konuma gelen ülkemizin deneyimlerinin Azerbaycan'a aktarılması açısından da büyük fırsatlar sunuyor."