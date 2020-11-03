Bir şirket temsilci bulundurmayı kabul etti

TÜRKİYE'DEN günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre dün itibarıyla sona erdi. Bir sosyal ağ sağlayıcının hafta sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini arayarak, temsilci bulundurmayı kabul ettiklerini ve en yakın zamanda gerekli çalışmalar için Türkiye'ye ekip gönderecekleri öğrenildi. Daha önce sosyal ağ sağlayıcıları Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK'nın temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yasaya ilişkin bilgilendirilmiş ve sürecin nasıl işleyeceği kendilerine anlatılmıştı.Facebook, YouTube, Instagram, Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcılarının bugün yapılacak ABD seçimlerinin sonucu ile CHP'nin yasa tasarısına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunun neticelenmesini beklemek istediklerini ilettiği öğrenildi. Yaklaşık bir aydır sosyal medya yöneticileri ile süren görüşmelerde Türk tarafı yapıcı bir diyalog ile ilerlemeye çalışırken, Türkiye'deki düzenlemenin yalnızca muhataplık için temsilci bulundurma ve Türk vatandaşların verilerinin Türkiye'de kalmasını sağlamak olduğunu da muhataplarına anlatıyor.REKLAM yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.