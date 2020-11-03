CSO konser salonu 3 Aralık’ta açılıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin koronavirüs tehdidine rağmen Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna pazarlarının seyahat için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ersoy, "Ülkemiz, uluslararası Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2020 yılında 486 plaj ile dünya sıralamasında 3'üncü konumdadır. 2021'de Manavgat ve Kemer (Antalya) ile İçmeler (Marmaris) olmak üzere 3 adet daha ücretsiz halk plajını hizmete açacağız" dedi. Ersoy, Sümela Manastırı'nda daha önce ziyarete açılmamış olan bölümleri 2021'de tamamlayacaklarını söyledi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yapan Ersoy, Eylül 2020 itibarıyla Kovid- 19 sürecinde 5 bine yakın tesisin uluslararası denetim firmaları tarafından denetlendiğini ve sertifika almaya hak kazandığını kaydetti. Ersoy, yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nun 3 Aralık'ta hizmete açılacağını ifade ederek, "Yeni bina, 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon ile hizmet verecek" dedi. Ersoy, Çanakkale Savaşı batıklarını 105 yıl sonra TÜBİTAK işbirliğinde Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi ile gün yüzüne çıkaracaklarını da kaydetti.