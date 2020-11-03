Konut sahibi ve kiracılar dikkat! DASK’tan 240 bin liraya kadar tazminat!

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda son 20 yılda 9 milyonun üzerinde poliçeye ulaşılırken sigorta yaptırma oranı ise Türkiye'de yüzde 50'nin üzerine çıktı. Ancak yine de bu konuda daha alınacak yol olduğu görülüyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

DASK istatistiklerine göre, ülkede kentleşmenin en yoğun yaşandığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgedeki konutların yüzde 63'ünde Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.